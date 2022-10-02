Враг не оставляет в покое приграничные области, ситуация на Херсонщине напряженная - отчеты ОВА

Российские оккупационные войска отметились обстрелами Запорожья, Николаева и приграничных областей Украины, напряженной остается на Херсонщине.

Источник: отчеты глав областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 2 октября

Утром враг в очередной раз атаковал Запорожье и ближайшие окрестности. По предварительной информации, враг попал четырьмя ракетами С300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура.

Пострадавших нет.

Сумщина: ночью - обстрел Зноб-Новгородской громады, 20 прилетов из минометов и САУ. Предварительно - без последствий.

За день 1 октября враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской громады.

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Всего 8 прилетов из ствольной артиллерии. Потерь и разрушений нет.

Днепропетровщина: от вражеских атак страдали два района - Никопольский и Криворожский.

Никопольский враг обстрелял из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Люди не пострадали.

В Червоногригорьевской громаде люди тоже невредимы. Масштабы разрушений уточняются.

Кривой Рог враг атаковал дроном-камикадзе. Он прилетел в лицей в центре города. Разрушил два этажа здания лицея. Был пожар. Его уже потушили.

Обошлось без погибших и раненых.

Харьковщина: за прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов, прилегающих к границе с РФ и линии соприкосновения. В частности обстреливались город Купянск и населенные пункты Купянского района, г. Волчанск и с. Гатище Чугуевского района.

Продолжается расследование расстрела гражданской колонны в Купянском районе 25 сентября. По последним данным, тогда погибли 24 человека, в том числе 13 детей и беременная женщина.

Продолжается разминирование Харьковщины. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 704 взрывоопасных предмета.

Луганщина: освобождение Лимана, враг продолжает нести потери не только на поле боя, но и в тылу.

В общем ракетные войска и артиллерия Украины за сутки поразили 8 командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. За минувшие сутки по позициям Защитников Луганщины враг нанес 14 артиллерийских и минометных, один - авиа- и два ракетных удара.

Донецкая область: ночью - обстрелы Бахмута, Соледара, Кураховки, Очеретинской ТГ.

Ночью и утром произошло несколько мощных обстрелов Авдеевки:

- арт. обстрел и три обстрела из РСЗО "ГРАД" с фугасными и зажигательными боевыми частями территории Авдеевской ТГ со стороны российских оккупационных войск, было попадание снарядов по окрестностям с. Опытное;

- арт. обстрел г. Авдеевка со стороны российских оккупационных войск, было попадание снарядов в районе многоэтажных домов и старой части города.

Информация о повреждениях, разрушениях и пострадавших пока устанавливается.

По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь, очень горячо - Опытное - Пески.

На утро активизировались обстрелы по Промке и Каменке.

По области за сутки - 3 погибших, 9 раненых.

Николаевщина: по информации воздушного командования "Юг", ночью враг атаковал Николаевскую область семью дронами-камикадзе "Shahed-136", пять из которых уничтожены подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

Ночью Николаев подвергся ракетному обстрелу зенитно-ракетными системы С-300. В частности, попадания зафиксированы возле двух четырехэтажных домов, в результате чего дома получили повреждения, в одном из них возник пожар. Также зафиксировано попадание возле территории больницы. Всего в результате обстрела ранения получили семь человек. Подробная информация уточняется.

Ночью в результате вражеского обстрела с. Шевченко Шевченковской громады два человека погибли, частично разрушен жилой дом.

Раздавались и взрывы в с. Калиновка Воскресенской громады, подробная информация уточняется.

2 октября около четырех утра обстрелам подверглись окрестности с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: ситуация в Херсоне и области остается чрезвычайно сложной. Продолжаются боевые действия. Враг обстрелял 5 населенных пунктов - Высокополье, Миролюбовку, Заречное, Осокоровку и Нововознесенское. Есть разрушения гражданской инфраструктуры и раненые местные жители.

По информации Генштаба, оккупанты пытаются провести принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. В Херсоне участились случаи задержания мужчин призывного возраста.

По информации ОК Юг, нашими подразделениями ПВО в Бериславском районе сбит вражеский вертолет Ка-52. Также уничтожено 2 БпЛА "Орлан-10".

Сообщается, что относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.