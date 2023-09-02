Россияне выпустили управляемые авиабомбы по Херсонщине: есть погибший и раненые
Суббота, 2 сентября 2023, 16:20
В результате обстрела россиянами села Одрадокаменка на Херсонщине погиб мужчина, еще двое ранены, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "Оккупанты выпустили управляемые авиабомбы об Одрадокаменке. Попали в частные дома.
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43-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь.
Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения".
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Детали: Прокудин добавил, что из-за российского удара поврежден ряд домов в селе.