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Президент Болгарии против ускоренного вступления Украины в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 18:56

Президент Болгарии Румен Радев отказался присоединяться к заявлению президентов девяти государств Центрально-Восточной Европы, где осуждается аннексия украинских территорий Россией и поддерживается вступление Украины в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR, такой комментарий Радева в понедельник распространила его пресс-служба.

Речь идет о распространенном в воскресенье заявлении, которое подписали президенты девяти стран Североатлантического Альянса из Центральной и Восточной Европы, в котором они также призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

"Болгария является частью декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего вступления Украины в Альянс, но эта декларация была принята в совершенно другой среде безопасности", - отмечается в заявлении болгарского президента.

"Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в рамках Североатлантического совета в полном составе и чтобы это не подвергало риску прямого втягивания стран НАТО в войну", - добавил он.

По словам Радева, решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято только после того, как Украина и Россия согласуют и имплементируют "четкие параметры мирного урегулирования конфликта".

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

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Темы: НАТОУкраинаБолгария
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