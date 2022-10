По меньшей мере 81 человека погибли в результате обрушения пешеходного моста через реку Мачху в городе Морби в западном индийском штате Гуджарат.

Источник: Reuters

Детали: По последним данным представителей власти, погиб по меньшей мере 81 человек, еще десятки пострадали.

Власти заявили, что в момент обрушения на подвесном мосту рядом с ним находилось более 400 человек.

Министр внутренних дел штата Харш Сангхави сообщил, что на самом мосту находилось более 150 человек.

This is appalling! A bunch of young men were seen on camera kicking the cables of the #MorbiBridge before it collapsed. Eyewitnesses have also confirmed the same.



I request CM @Bhupendrapbjp and HM @sanghaviharsh to ensure a thorough investigation of the matter. pic.twitter.com/3uAZZfvpKz