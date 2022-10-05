Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидеры Армении и Азербайджана встретятся с Макроном и президентом Евросовета в Праге

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 17:38

Лидеры Армении и Азербайджана 6 октября встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Евросовета Шарлем Мишелем на полях первого саммита Европейского политического сообщества в Праге.

Как сообщает News.am, об этом премьер Армении Никол Пашинян сообщил во время выступления в парламенте. 

По его словам, это должна быть четырехсторонняя встреча с участием его, Ильхама Алиева, Макрона и Мишеля. 

Реклама:

Кроме того, планируется встреча Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Из Праги премьер Армении отправится в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ.

Напомним, 3 октября главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Женеве, а 5 октября - телефонный разговор с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором обсудили подготовку мирного соглашения между Ереваном и Баку. Последняя встреча на уровне лидеров состоялась 31 августа в Брюсселе, при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля. 

ВИДЕО ДНЯ

Никол Пашинян отметил, что эта дипломатическая работа "создала определенное пространство для движения вперед". 

"Я неоднократно говорил о концепции взаимного признания Арменией и Азербайджаном территориальной целостности на основе соглашения от 8 декабря 1991 года, и есть признаки того, что этот подход может быть взаимно приемлемым для сторон. Есть определенное пространство для того, чтобы начался разговор между Нагорным Карабахом и Азербайджаном", - сказал премьер. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в то же время, напомнил о пяти принципах, которые хочет заложить в соглашение с Арменией - взаимное признание территориальной целостности, отказ от территориальных претензий в будущем, неприменение силы и угроз прибегнуть к силе, демаркация границ и открытие транспортных коммуникаций, сообщает "Радио Азатутюн". Он также сказал, что жителей Карабаха Баку считает своими гражданами и "не будет обсуждать с каким-то международным центром, как наладить их жизнь". 

Читайте также на эту тему: Антироссийская Армения: пойдет ли Ереван на разрыв союза с РФ.

Темы: АрменияАзербайджанФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Армения
Армения заявила об обстреле Азербайджаном наблюдателей ЕС – те не уточнили, кто это сделал
В Армении грузовик столкнулся с микроавтобусом: погибли 11 человек
Трагически погиб и.о. посла Украины в Армении
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: