Лидеры Армении и Азербайджана встретятся с Макроном и президентом Евросовета в Праге

Лидеры Армении и Азербайджана 6 октября встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Евросовета Шарлем Мишелем на полях первого саммита Европейского политического сообщества в Праге.

Как сообщает News.am, об этом премьер Армении Никол Пашинян сообщил во время выступления в парламенте.

По его словам, это должна быть четырехсторонняя встреча с участием его, Ильхама Алиева, Макрона и Мишеля.

Кроме того, планируется встреча Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Из Праги премьер Армении отправится в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ.

Напомним, 3 октября главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Женеве, а 5 октября - телефонный разговор с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором обсудили подготовку мирного соглашения между Ереваном и Баку. Последняя встреча на уровне лидеров состоялась 31 августа в Брюсселе, при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

Никол Пашинян отметил, что эта дипломатическая работа "создала определенное пространство для движения вперед".

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"Я неоднократно говорил о концепции взаимного признания Арменией и Азербайджаном территориальной целостности на основе соглашения от 8 декабря 1991 года, и есть признаки того, что этот подход может быть взаимно приемлемым для сторон. Есть определенное пространство для того, чтобы начался разговор между Нагорным Карабахом и Азербайджаном", - сказал премьер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в то же время, напомнил о пяти принципах, которые хочет заложить в соглашение с Арменией - взаимное признание территориальной целостности, отказ от территориальных претензий в будущем, неприменение силы и угроз прибегнуть к силе, демаркация границ и открытие транспортных коммуникаций, сообщает "Радио Азатутюн". Он также сказал, что жителей Карабаха Баку считает своими гражданами и "не будет обсуждать с каким-то международным центром, как наладить их жизнь".

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