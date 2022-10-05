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Французским семьям, принявшим беженцев из Украины, будут платить по 150 евро в месяц

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 17:56

Министр-делегат правительства Франции по вопросам городов и жилищного строительства Оливье Кляйн в среду анонсировал ежемесячные выплаты в размере 150 евро французским семьям, которые принимают у себя беженцев из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам Кляйна, финансовая поддержка охватит от 5 до 12 тысяч семей, будет касаться периода с 1 апреля по 31 декабря 2022 года и будет выплачиваться при условии, что украинские беженцы проживали в семье не менее 90 дней.

"Эта исключительная финансовая мера позволяет поддержать спонтанное проявление щедрости, которое наблюдалось во время начала войны в Украине, что является важным звеном в управлении кризисом и приеме перемещенных людей", - подчеркнул французский министр.

Министерство градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Франции уточнило, что финансовая помощь будет касаться всех, кто принял у себя человека из Украины, который пользуется статусом временной защиты в ЕС "независимо от национальности".

Напомним, в понедельник премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о выплате с конца ноября финансовой помощи домохозяйствам, которые приняли у себя украинских беженцев.

Организации, которые помогают перемещенным лицам, требовали введения подобного механизма во Франции еще с 2015 года - тогда, когда Европейский Союз оказался перед миграционным кризисом.

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на конец сентября во Франции проживали 105 тысяч беженцев из Украины.

Темы: ФранцияУкраинабеженцывойна
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