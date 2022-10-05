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Французьким сім'ям, які прийняли біженців з України, платитимуть по 150 євро на місяць

"Європейська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 17:56

Міністр-делегат уряду Франції з питань міст і житлобудування Олів’є Кляйн у середу анонсував щомісячні виплати в розмірі 150 євро французьким сім’ям, які приймають у себе біженців з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами Кляйна, фінансова підтримка охопить від 5 до 12 тисяч сімей, стосуватиметься періоду з 1 квітня по 31 грудня 2022 року і виплачуватиметься за умови, що українські біженці проживали в сім’ї щонайменше 90 днів.

"Цей винятковий фінансовий захід дозволяє підтримати спонтанний вияв щедрості, який спостерігався під час початку війни в Україні, що є важливою ланкою в управлінні кризою та прийомі переміщених людей", – підкреслив французький міністр.

Міністерство містобудування та житлово-комунального господарства Франції уточнило, що фінансова допомога стосуватиметься всіх, хто прийняв у себе людину з України, яка користується статусом тимчасового захисту в ЄС "незалежно від національності".

Нагадаємо, в понеділок прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн оголосила про виплату з кінця листопада фінансової допомоги домогосподарствам, які прийняли в себе українських біженців.

Організації, які допомагають переміщеним особам, вимагали запровадження подібного механізму у Франції ще з 2015 року – тоді, коли Європейський Союз постав перед міграційною кризою.

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За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на кінець вересня у Франції проживали 105 тисяч біженців з України.

Теми: ФранціяУкраїнабіженцівійна
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