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Чехия передаст Украине тяжелую технику - министр обороны

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 19:57

Министр обороны Чехии Яна Чернохова в среду объявила об одобрении дальнейшей военной помощи Украине на фоне ее полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По словам Черноховой, в новый пакет помощи входит тяжелая техника, но подробности Чехия объявлять не будет из соображений безопасности.

Из фото- и видеоматериалов, которые распространяются в социальных сетях, а также из заявлений Украины и ее союзников можно сделать вывод, Чехия поставляла в частности танки, вертолеты, пушки и ракетные установки.

Глава чешского Минобороны отметила, что экспорт военной техники в Украину только в 2022 году превысил 1,9 миллиарда евро, а общая помощь Праги Киеву составляет 4,2 миллиарда евро.

По мнению Черноховой, нынешняя ситуация может способствовать возвращению чешской оборонной промышленности на те позиции, которые она занимала в 1920-1930-х годах. При этом 90% всего чешского производства вооружений идет на внешние рынки.

Как сообщалось, в Чехии за сентябрь в рамках общественной инициативы собрали средства на закупку модернизированного танка T-72 для ВСУ, он скоро отправится в Украину.

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Темы: ЧехияУкраинаоружиевойна
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