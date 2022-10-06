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Из России не выпускают украинцев, которые имеют паспорт РФ – Минреинтеграции

Ирина БалачукЧетверг, 6 октября 2022, 11:50
Из России не выпускают украинцев, которые имеют паспорт РФ – Минреинтеграции

На границах России с Латвией и Эстонией стоят большие очереди граждан Украины, которые пытаются выехать с территории РФ, но ФСБ не выпускает тех, кто имеет российский паспорт. Люди ожидают от 2 до 6 дней.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно Минреинтеграции: "В специальных пунктах фильтрации ФСБ проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта РФ. По нашей информации, если у гражданина Украины нет паспорта РФ, ему разрешают выехать. А если устанавливается, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт, то такого человека не выпускают из России".

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Детали: По данным министерства, в частности, выпускают граждан Украины, которые прописаны в Крыму, но не имеют паспорта РФ. 

В ведомстве добавляют, что при пересечении границы украинским гражданам помогают волонтеры – они обеспечивают людей едой, водой и тому подобным.

Тем, кто не хочет или не имеет возможности ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска.

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Минреинтеграции напоминает, что украинцы, которые попали в сложную ситуацию за рубежом или нуждаются в помощи, могут звонить на горячую линию WhatsApp/Telegram/Viber: +380 96 078 84 33.

Темы: Росcияграницагражданство
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