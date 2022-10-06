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Украина и Северная Македония расширили зону свободной торговли

Четверг, 6 октября 2022, 12:27

Украина и Северная Македония расширили соглашение о свободной торговле.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль во время визита в Прагу.

На полях первого саммита Европейского политического сообщества он встретился с северомакедонским коллегой Димитаром Ковачевским. Премьеры подписали обновленное приложение к соглашению о свободной торговле, которое интегрирует рынки Украины и Северной Македонии с рынками ЕС, Турции, Молдовы, Грузии, Норвегии, Швейцарии и Израиля через общую систему правил происхождения ПанЕвроМед.

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"Соглашение будет способствовать уменьшению цен на македонские товары, которые являются сырьем для перерабатывающих предприятий. Это является главным преимуществом для промышленности Украины, ведь теперь украинские производители могут использовать компоненты, произведенные в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС. 

Кроме того, соглашение либерализует аграрные тарифы. Украина получит доступ на рынок продукции животного происхождения и готовой продукции, что будет способствовать наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров", - пояснили в пресс-службе премьера.

Темы: УкраинаМакедония
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