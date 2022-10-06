Украина и Северная Македония расширили зону свободной торговли

Украина и Северная Македония расширили соглашение о свободной торговле.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль во время визита в Прагу.

На полях первого саммита Европейского политического сообщества он встретился с северомакедонским коллегой Димитаром Ковачевским. Премьеры подписали обновленное приложение к соглашению о свободной торговле, которое интегрирует рынки Украины и Северной Македонии с рынками ЕС, Турции, Молдовы, Грузии, Норвегии, Швейцарии и Израиля через общую систему правил происхождения ПанЕвроМед.

"Соглашение будет способствовать уменьшению цен на македонские товары, которые являются сырьем для перерабатывающих предприятий. Это является главным преимуществом для промышленности Украины, ведь теперь украинские производители могут использовать компоненты, произведенные в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС.

Кроме того, соглашение либерализует аграрные тарифы. Украина получит доступ на рынок продукции животного происхождения и готовой продукции, что будет способствовать наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров", - пояснили в пресс-службе премьера.