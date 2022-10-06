Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Украина и Северная Македония расширили зону свободной торговли

Четверг, 6 октября 2022, 12:27

Украина и Северная Македония расширили соглашение о свободной торговле.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль во время визита в Прагу.

На полях первого саммита Европейского политического сообщества он встретился с северомакедонским коллегой Димитаром Ковачевским. Премьеры подписали обновленное приложение к соглашению о свободной торговле, которое интегрирует рынки Украины и Северной Македонии с рынками ЕС, Турции, Молдовы, Грузии, Норвегии, Швейцарии и Израиля через общую систему правил происхождения ПанЕвроМед.

"Соглашение будет способствовать уменьшению цен на македонские товары, которые являются сырьем для перерабатывающих предприятий. Это является главным преимуществом для промышленности Украины, ведь теперь украинские производители могут использовать компоненты, произведенные в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС. 

Кроме того, соглашение либерализует аграрные тарифы. Украина получит доступ на рынок продукции животного происхождения и готовой продукции, что будет способствовать наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров", - пояснили в пресс-службе премьера.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УкраинаМакедония
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Комитет Рады поддержал кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на главу НБУ

Зеленский призвал к превентивному давлению на РФ из-за ядерных угроз, у России истерика

Данилов ответил Матвиенко: Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге

Из российской части в Херсоне сбежала группа "крайне опасных" военных – СМИ

видеоУкраина отреагировала на предложенные РФ переговоры: Одна ложь

ЕС наложил санкции на членов оккупационной власти РФ, Дугина, Газманова и Чичерину

Все новости...
Украина
В Киев приехала глава USAID
"Зеленый" газ из отходов: когда биометан поможет Украине стать энергонезависимой
Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские "Шахиды" не помогут, вы уже проиграли
Последние новости
03:25
В Таиланде бывший полицейский ворвался в детсад с оружием — погибли 23 ребенка
02:28
СМИ: США ликвидировали двух главарей ИГИЛ
01:59
Пентагон: Пока нет информации, что Путин решил применить ядерное оружие
01:15
видеоВоздушные силы: ВСУ сбили два российских беспилотника
00:36
Сумщина: Россияне обстреляли из САУ жилой массив, без пострадавших
23:46
Президент Словакии пошутила о визите в "аннексированный" Чехией Калининград
23:36
В США не подтверждают переговоры с Польшей о совместном использовании ядерного оружия
23:29
Удары по Запорожью: количество жертв возросло до 7, еще 5 пропали без вести
23:17
Европейское политическое сообщество будет встречаться 2 раза в год, следующий раз в Молдове
22:57
ВСУ с 1 октября освободили на Херсонщине более 500 квадратных километров – Зеленский
Все новости...