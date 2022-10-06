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Україна та Північна Македонія розширили зону вільної торгівлі

Четвер, 6 жовтня 2022, 12:27

Україна та Північна Македонія розширили угоду про вільну торгівлю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив прем’єр України Денис Шмигаль під час візиту до Праги.

На полях першого саміту Європейської політичної спільноти він зустрівся з північномакедонським колегою Дімітаром Ковачевським. Прем’єри підписали оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю, що інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження ПанЄвроМед.

"Угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств. Це є головною перевагою для промисловості України, адже тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС. 

Крім того, угода лібералізує аграрні тарифи. Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження та готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів", - пояснили у пресслужбі прем’єра.

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Теми: УкраїнаМакедонія
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