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Зеленский призвал к превентивному давлению на РФ из-за ядерных угроз, у России истерика

Катерина ТищенкоЧетверг, 6 октября 2022, 21:48
Зеленский призвал к превентивному давлению на РФ из-за ядерных угроз, у России истерика
Зеленский во время дискуссии в Институте Лоуи, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал НАТО превентивно отреагировать на ядерные угрозы России усилением давления, в России восприняли это заявление как призыв к превентивному удару по РФ.

Источник: Зеленский во время дискуссии в австралийском Институте Лоуи, где он участвовал онлайн, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, представитель МИД России Мария Захарова, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Зеленского на вопрос, что должно сделать НАТО, чтобы сдержать Россию от использования ядерного оружия: "Мы видим уже, что эти люди (россияне - ред.) способны на такие страшные шаги. Что должно делать НАТО? Делать невозможным применение Россией ядерного оружия. Но что важно – я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля. Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов Россией, чтобы потом сказать: "Ах ты так? Ну вот держи от нас".

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Пересмотреть применение своего давления – вот что должно делать НАТО, пересмотреть порядок применения".

Детали: После этого заявления представители РФ начали говорить, что Зеленский хочет развязать ядерную войну.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад разжигает ядерную войну и может уничтожить планету руками Зеленского, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Зеленского призывом "к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями".

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что Зеленский имел в виду превентивные санкции, которые должны были быть применены перед полномасштабным вторжением РФ 24 февраля и заверил, что Украина никогда не будет призывать к использованию ядерного оружия.

Дословно Никифоров: "Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда надо было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда шла речь, были превентивные санкции.

Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите".

Больше деталей: В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Зеленский не сказал ни слова о превентивном ядерном ударе по РФ.

"Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил миру превентивно очертить для России последствия и усилить удары по РФ - санкции и помощь оружием", - написал он.

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Темы: ЗеленскийРосcияНАТОядерное оружие
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