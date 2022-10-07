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Резников "поздравил" Путина: С человеком, который пока возглавляет Россию, никто уже говорить не будет

Елена РощинаПятница, 7 октября 2022, 09:01
Алексей Резников, скриншот

Министр обороны Украины Алексей Резников в день 70-летия президента Российской Федерации Владимира Путина заявил, что с ним переговоры вести не будут.

Источник: видеообращение Алексея Резникова к российским офицерам и военному командованию, обнародованное 7 октября

Прямая речь: "С человеком, который пока возглавляет Россию, никто уже говорить не будет. Об этом чётко сказал президент Украины. 

Кто представит Россию на возможных переговорах в будущем? Я вам скажу. Те, кто вас уже обманул. И готовится сделать виноватыми. Потому что либо они – либо вы. И вы знаете, что это правда". 

Детали: Резников заявил российским военнослужащим, что их "отправили умирать не за правое дело", и поэтому их президент "прячется в бункере, а не держит удар рядом".

"Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева", – предположил министр обороны Украины. 

Прямая речь: "Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь-то Лисичанск под ударами или освобождённый Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня. 

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Наш президент – со своей армией. А где ваш?". 

Детали: Резников отметил, что страны НАТО поставляют Украине оружие, но бьют россиян этим оружием украинские воины.  

Он также заявил, что у московских чиновников и политиков, которые отправили своих граждан на войну, "деньги и имущество находятся в странах НАТО, которые поставляют нам оружие". 

"Их семьи в странах НАТО. Совсем недавно они прекрасно себя чувствовали в Лондоне и Вашингтоне. Им триста лет не нужен Лиман, Попасная или Каховка. Они даже не знают, где это", – сказал Резников.

Он призвал российских военнослужащих спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения, а также пообещал "безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать".

Этому предшествовало: 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ. В тот день СНБО констатировало невозможность проведения переговоров с Путиным, а Зеленский утвердил это указом.

Это стало ответом на запуск Путиным аннексии территории 4 областей Украины. До этого украинский лидер не раз предупреждал Кремль о том, что в случае аннексии новых территорий Украины переговоры станут невозможными.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского либо уже его преемника.

Темы: РезниковПутинвойнапереговоры
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