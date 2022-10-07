Эрдоган и Путин по телефону обсудили войну в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента, пишет "Европейская правда".

Эрдоган и Путин обсудили вопросы, которые улучшат турецко-российские отношения, а также последние события в российско-украинской войне, говорится в сообщении.

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"Во время разговора президент Эрдоган подтвердил, что он готов внести свой вклад в мирное решение украинского вопроса на благо всех", - отметили в канцелярии турецкого президента.

Прошлый телефонный разговор Эрдогана и Путина состоялся 29 сентября. Он касался прежде всего полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, Эрдоган после большого обмена пленными между Украиной и РФ, который прошел при его посредничестве, пообещал продолжать "телефонную дипломатию" с целью завершения войны.

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В МИД страны заявили, что Турция продолжает свои усилия для сближения президентов России и Украины для начала дипломатических переговоров о прекращении войны в Украине.