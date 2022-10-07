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Путин сменил руководителя восточного военного округа

Алена МазуренкоПятница, 7 октября 2022, 13:02
Путин сменил руководителя восточного военного округа

В России назначили нового командующего Восточным военным округом. Им стал Рустам Мурадов, который ранее командовал российским войсками на оккупированном Донбассе.

Источник: глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram

Прямая речь: "Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом – одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны".

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Детали: По словам Меликова, Мурадов имеет боевой опыт, полученный в Чечне и Сирии.

Мурадов ранее командовал российским войсками на оккупированном Донбассе.

Недавно в РФ сменился и командующий Западным военным округом — на этот пост назначили генерал-лейтенанта Романа Бердникова, который ранее возглавлял группу российских войск в Сирии.

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Темы: РосcияВооруженные силывойна
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