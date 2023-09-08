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Куба арестовала 17 человек за торговлю молодыми людьми, которые воевали против Украины

Татьяна ЛозовенкоПятница, 8 сентября 2023, 11:19
Куба арестовала 17 человек за торговлю молодыми людьми, которые воевали против Украины
КУБИНСКИЙ ФЛАГ В ГАВАНИ, ФОТО REUTERS

На Кубе по делу о торговле людьми арестовали 17 человек, которые заманивали молодых кубинских мужчин служить в российской армии.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление полковника Министерства внутренних дел Кубы Сезара Родригеса на телевидении 

Прямая речь: "В результате расследований были арестованы 17 человек, среди них внутренний организатор этой деятельности".

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Предыстория: 

  • На этой неделе Куба сообщила, что разоблачила сеть торговли людьми, которая заставляла кубинских граждан воевать на стороне России в войне против Украины и работает над "нейтрализацией и ликвидацией" этой сети.

Темы: торговлявойнаРосcия
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