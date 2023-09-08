Куба арестовала 17 человек за торговлю молодыми людьми, которые воевали против Украины
Пятница, 8 сентября 2023, 11:19
На Кубе по делу о торговле людьми арестовали 17 человек, которые заманивали молодых кубинских мужчин служить в российской армии.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление полковника Министерства внутренних дел Кубы Сезара Родригеса на телевидении
Прямая речь: "В результате расследований были арестованы 17 человек, среди них внутренний организатор этой деятельности".
Реклама:
Предыстория:
- На этой неделе Куба сообщила, что разоблачила сеть торговли людьми, которая заставляла кубинских граждан воевать на стороне России в войне против Украины и работает над "нейтрализацией и ликвидацией" этой сети.