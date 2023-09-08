Куба арестовала 17 человек за торговлю молодыми людьми, которые воевали против Украины

На Кубе по делу о торговле людьми арестовали 17 человек, которые заманивали молодых кубинских мужчин служить в российской армии.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление полковника Министерства внутренних дел Кубы Сезара Родригеса на телевидении

Прямая речь: "В результате расследований были арестованы 17 человек, среди них внутренний организатор этой деятельности".

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