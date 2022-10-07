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В российских городах отказываются от празднования Нового года, деньги пустят на мобилизованных

Ирина БалачукПятница, 7 октября 2022, 16:57
В российских городах отказываются от празднования Нового года, деньги пустят на мобилизованных
Фото pixabay.com

Власти Петербурга решили отменить праздничные мероприятия по случаю Нового года, а сэкономленные средства пустить на оснащение добровольцев и мобилизованных, такие же решения приняли и в других городах.

Источник: губернатор Петербурга Александр Беглов в Telegram, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в Telegram, российское пропагандисткое издание РИА Новости

Прямая речь Беглова: "На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года.

Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга особой статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных".

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Детали: По словам Беглова, в Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и благотворительный прием в Таврическом дворце.

Вместе с тем власти решили сохранить "новогодние программы для семей с детьми и традиционные "детские ёлки"".

Также об отмене новогодних салютов и гуляний сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

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По его словам, сэкономленные средства направят на другие нужды, в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных, таких как плата за детские сады, за питание в школах, за "продленку", за дополнительное образование.

По данным РИА Новости, также от праздничных мероприятий на Новый год отказались в Калуге, Краснодаре, Калининградской области, Воронеже и других регионах РФ.

Сообщается, что решения приняты, чтобы сэкономить средства и направить их для поддержки мобилизованных.  

Темы: Росcияпразднованиявойнамобилизация
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