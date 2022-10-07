В Пентагоне не видят доказательств намерения России применить ядерное оружие

В министерстве обороны США пока не видят доказательств того, что президент России Владимир Путин готовится к применению ядерного оружия.

Об этом в комментарии Politico сказал представитель Пентагона Тодд Брессиль, пишет "Европейская правда".

Комментируя заявления президента США Джо Байдена о риске "Армагеддона" и худшей со времен Карибского кризиса 1962 года ситуации в мире, Брессиль отметил, что эти слова отражают серьезность, с которой США воспринимают путинские угрозы.

"Но хочу четко заявить: пока мы не увидели никаких оснований для изменения развертывания наших стратегических ядерных сил и не имеем свидетельств того, что Россия готовится к применению ядерного оружия в ближайшее время", - подчеркнул представитель Пентагона.

Другие собеседники Politico подтвердили, что за последний день ситуация в контексте возможного применения Россией ядерного оружия не изменилась.

Накануне, напомним, президент США Джо Байден сравнил нынешние ядерные угрозы Кремля с Карибским кризисом 1960-х годов, предупредив о риске столкновения с "Армагеддоном". "У нас есть угроза применения ядерного оружия, если все будет продолжаться так же", - считает президент США.

Заявление Байдена вызвало резонанс в США и за рубежом, поскольку таких слов для характеристики ядерного шантажа РФ в Вашингтоне до сих пор не употребляли.

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Как известно, президент РФ Владимир Путин 30 сентября, выступая в Кремле, заявил, что США создали прецедент применением ядерного оружия в 1945 году. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

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