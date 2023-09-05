В Белом доме увидели действие санкций из-за переговоров России с КНДР
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переговоры между Северной Кореей и Россией о возможности оказания поддержки в войне с Украиной свидетельствуют о том, что санкции привели к ослаблению оборонно-промышленной базы страны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN
Детали: Он добавил, что США будут продолжать призывать Северную Корею не поставлять России вооружение.
По словам Салливана, американская сторона пока не фиксировала активных поставок боеприпасов или оружия из КНДР в Россию.
"Я не могу предсказать, что произойдет дальше, я могу лишь сказать, что дискуссии активно продвигаются, и россияне вкладывают в них все большую интенсивность, о чем свидетельствует тот факт, что их министр обороны (Сергей Шойгу – ред.)...сел в самолет и полетел в Пхеньян, чтобы попытаться продвинуть это вперед", – сказал он.
Он напомнил, что США ввели санкции, чтобы "попытаться сорвать любые попытки использовать Северную Корею как канал или источник поставок оружия в Россию"
"Мы сделали это еще в середине августа и продолжаем доводить это как частным образом, так и публично до сведения северокорейцев и просим союзников и партнеров делать то же самое", – добавил Салливан.
Что предшествовало:
- Перед этим в СМИ появилась информация, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в этом месяце посетить Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить возможность поставки РФ большего количества оружия для войны в Украине.
- На прошлой неделе в Министерстве обороны США призвали Северную Корею не вести переговоры с Россией и не предоставлять ей оружие для войны против Украины.
- Перед этим американская разведка заявила, что Россия и Северная Корея "активно двигаются" в направлении заключения соглашения о поставках российским военным оружия из КНДР, прежде всего боеприпасов для различных типов вооружений.