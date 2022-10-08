Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночной обстрел Харькова: Россияне запускали ракеты из Белгорода, есть пострадавший

"Украинская правда"Суббота, 8 октября 2022, 06:40
Ночной обстрел Харькова: Россияне запускали ракеты из Белгорода, есть пострадавший
иллюстративное фото: getty

В результате ракетного обстрела россиянами Харькова в ночь на 8 октября пострадал мужчина - у него осколочные ранения.

Источник: председатель ОВА Харьковщины Олег Синегубов

Детали: Также поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадания в открытые территории.

Реклама:

По словам Синегубова, россияне нанесли всего 5 ударов, из них 4 - по Салтовскому району Харькова, и один по Основянскому району.

Ракеты типа С-300 запущены из российского Белгорода.

Темы: войнаРосcияХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: