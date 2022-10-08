Ночной обстрел Харькова: Россияне запускали ракеты из Белгорода, есть пострадавший

В результате ракетного обстрела россиянами Харькова в ночь на 8 октября пострадал мужчина - у него осколочные ранения.

Источник: председатель ОВА Харьковщины Олег Синегубов

Детали: Также поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадания в открытые территории.

По словам Синегубова, россияне нанесли всего 5 ударов, из них 4 - по Салтовскому району Харькова, и один по Основянскому району.

Ракеты типа С-300 запущены из российского Белгорода.