Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Ночной обстрел Харькова: Россияне запускали ракеты из Белгорода, есть пострадавший

"Украинская правда"Суббота, 8 октября 2022, 06:40
иллюстративное фото: getty

В результате ракетного обстрела россиянами Харькова в ночь на 8 октября пострадал мужчина - у него осколочные ранения.

Источник: председатель ОВА Харьковщины Олег Синегубов

Детали: Также поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадания в открытые территории.

По словам Синегубова, россияне нанесли всего 5 ударов, из них 4 - по Салтовскому району Харькова, и один по Основянскому району.

Ракеты типа С-300 запущены из российского Белгорода.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияХарьков
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

На Бахмутском направлении сейчас очень-очень сложно – Зеленский

фотоПоявились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

Разведка заявила о многочисленных арестах военных в Москве

Путин назначил нового командующего своими войсками в Украине

"И?": российские власти и пропагандисты реагируют на разрушение Крымского моста

фотоУкрпочта выпустит новую марку с горящим Крымским мостом

Все новости...
война
Британская разведка объяснила, что означает критика Пригожина и Кадырова
Путин уже в курсе пожара на Крымском мосту: поручил создать комиссию
За сутки оккупанты убили 6 мирных жителей Донетчины - ОВА
Последние новости
22:30
ЕС осудил официальное "присвоение" Россией оккупированной ЗАЭС
22:27
Коллаборанты массово бегут из Крыма через Мелитополь – мэр
22:08
КНДР запустила очередную баллистическую ракету: седьмую за две недели
21:54
На Бахмутском направлении сейчас очень-очень сложно – Зеленский
21:41
Зеленский: В Крыму было облачно, но украинцы знают, что делать
21:27
На блокпосту в Васильевке заблокировано 6 тысяч авто – мэр Мелитополя
21:16
На меня прилетело тело другого мужчины: воспоминания выживших на вокзале в Краматорске
20:43
фотоПоявились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста
20:13
В Минтранспорта ФРГ подтвердили, что причиной неисправности на Deutsche Bahn стала диверсия
19:58
Путин поручил ФСБ защищать Крымский мост
Все новости...