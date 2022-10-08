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Движение по Крымскому мосту остановлено: оккупанты запускают паромную переправу

Роман ПетренкоСуббота, 8 октября 2022, 08:28
скриншот

Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили оккупанты.

Источник: кремлевское издание ТАСС

Дословно: "Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив".

Детали: Россияне уверяют, что "все логистические схемы на случай ЧС отработаны", а паромная переправа уже готова к запуску.

Крымская железная дорога сообщила об остановке движения и задержке поездов, ожидается "задержка поездов".

Напомним: Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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