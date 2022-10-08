Движение по Крымскому мосту остановлено: оккупанты запускают паромную переправу
Суббота, 8 октября 2022, 08:28
Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили оккупанты.
Источник: кремлевское издание ТАСС
Дословно: "Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив".
Детали: Россияне уверяют, что "все логистические схемы на случай ЧС отработаны", а паромная переправа уже готова к запуску.
Крымская железная дорога сообщила об остановке движения и задержке поездов, ожидается "задержка поездов".
Напомним: Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.