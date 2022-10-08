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Зеленский: В Крыму было облачно, но украинцы знают, что делать

Катерина ТищенкоСуббота, 8 октября 2022, 21:41
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отметил, что в субботу в оккупированном Крыму "было облачно", но, какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский отметил, что на значительной части территории Украины в субботу было около 20 градусов тепла и солнце.

Прямая речь: "К сожалению, в Крыму было облачно, хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории, в том числе и в Крыму.

Если оккупанты убегут, пока имеют такую возможность, это будет лучший вариант для них".

Больше деталей: По словам президента, если оккупантов заставляют оставаться, они могут сдаться в украинский плен.

"Любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим", - заверил он.

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Предыстория:

  • Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов. Также возобновлено железнодорожное сообщение.
  • По данным источника УП, за подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины. В то же время, в СБУ заявили, что будут комментировать свою роль или роль любого государственного органа Украины в "бавовне" после окончательной победы.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал видео с горящим Крымским мостом и песней "С днем рождения, мистер президент", а вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров обнародовал остроумную картинку с HIMARS.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает взрыв на Крымском мосту проявлением конфликта между российскими силовиками.

Темы: ЗеленскийКрым
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