На Киевщине остаются неопознанными 200 тел жертв российских солдат

В Киевской области пока неопознанными являются тела 200 человек, которые стали жертвами российских оккупантов.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ".

Прямая речь: "Их остается в настоящее время 200 тел, все происходит в соответствии с процедурой. Тела хоронят, но под соответствующим номером, если они не известны...

По процедуре берется ДНК и помещается в базу данных. Далее если любой человек обращается с просьбой найти родственника, то происходит забор ДНК и сравнение".

Детали: Небытов отметил, что с результатами экспертиз количество неопознанных трупов уменьшается, родственникам передают информацию, где похоронено тело и принимается решение о перезахоронении по желанию родственников.