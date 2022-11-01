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На Киевщине остаются неопознанными 200 тел жертв российских солдат

Валентина РоманенкоВторник, 1 ноября 2022, 16:22
ТЕЛА ЗАМУЧЕННЫХ В БУЧЕ ЛЮДЕЙ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

В Киевской области пока неопознанными являются тела 200 человек, которые стали жертвами российских оккупантов.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ".

Прямая речь: "Их остается в настоящее время 200 тел, все происходит в соответствии с процедурой. Тела хоронят, но под соответствующим номером, если они не известны...

По процедуре берется ДНК и помещается в базу данных. Далее если любой человек обращается с просьбой найти родственника, то происходит забор ДНК и сравнение".

Детали: Небытов отметил, что с результатами экспертиз количество неопознанных трупов уменьшается, родственникам передают информацию, где похоронено тело и принимается решение о перезахоронении по желанию родственников.

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Темы: Киевская область
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