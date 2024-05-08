Зеленский поговорил по телефону с Орбаном: "продолжительно и предметно"
Президент Владимир Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Источник: Зеленский в Twitter (X), цитирует "Европейская правда"
Детали: По словам главы украинского государства, разговор с Орбаном был "длительным и предметным".
Зеленский пригласил венгерского премьера на Саммит мира в Швейцарии в следующем месяце.
"Я подчеркнул заинтересованность Украины в добрососедских отношениях с Венгрией, а также в развитии сотрудничества в области торговли, энергетики и логистики", - отметил он.
Во время разговора лидеры обеих стран также "скоординировали дальнейшие шаги для взаимовыгодного решения всего спектра двусторонних вопросов".
Зеленский и Орбан также обсудили интеграцию Украины в ЕС.
В свою очередь представитель Орбана Берталан Хаваши, которого цитирует агентство MTI, рассказал, что в ходе разговора "были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений. Главной темой встречи был вопрос войны и мира".
Он не уточнил, что именно обсуждали лидеры, однако отметил, что Орбан сказал Зеленскому, что Венгрия готова содействовать всем инициативам и усилиям, которые приведут к миру, и что они продолжат переговоры.