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Зеленский поговорил по телефону с Орбаном: "продолжительно и предметно"

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоСреда, 8 мая 2024, 18:20
Зеленский поговорил по телефону с Орбаном: продолжительно и предметно
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Источник: Зеленский в Twitter (X), цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам главы украинского государства, разговор с Орбаном был "длительным и предметным".

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Зеленский пригласил венгерского премьера на Саммит мира в Швейцарии в следующем месяце.

"Я подчеркнул заинтересованность Украины в добрососедских отношениях с Венгрией, а также в развитии сотрудничества в области торговли, энергетики и логистики", - отметил он.

Во время разговора лидеры обеих стран также "скоординировали дальнейшие шаги для взаимовыгодного решения всего спектра двусторонних вопросов".

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Зеленский и Орбан также обсудили интеграцию Украины в ЕС.

В свою очередь представитель Орбана Берталан Хаваши, которого цитирует агентство MTI, рассказал, что в ходе разговора "были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений. Главной темой встречи был вопрос войны и мира".

Он не уточнил, что именно обсуждали лидеры, однако отметил, что Орбан сказал Зеленскому, что Венгрия готова содействовать всем инициативам и усилиям, которые приведут к миру, и что они продолжат переговоры.

Темы: ЗеленскийОрбан
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