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На Київщині лишаються невпізнаними 200 тіл жертв російських солдатів

Валентина РоманенкоВівторок, 1 листопада 2022, 16:22
ТІЛА ЗАКАТОВАНИХ У БУЧІ ЛЮДЕЙ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

У Київській області наразі невпізнаними є тіла 200 людей, які стали жертвами російських окупантів.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

Пряма мова: "Їх залишається на даний час 200 тіл, все відбувається відповідно до процедури. Тіла захоронюють, але під відповідним номером, якщо вони не відомі...

По процедурі відбирається ДНК і поміщається до бази даних. Далі якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається забор ДНК та порівняння".

Деталі: Нєбитов зауважив, що з результатами експертиз кількість невпізнаних трупів зменшується, родичам передають інформацію, де поховано тіло і ухвалюється рішення про перепоховання за бажанням родичів.

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Теми: Київська область
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