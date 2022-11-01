Россияне не смогут получить вид на жительство в Украине во время войны, но есть исключения

Государственная миграционная служба Украины во время военного положения не будет принимать и рассматривать просьбы граждан России о разрешении на иммиграцию, оформлении и обмене видов на жительство, но это не касается мужей, жен, детей и родителей граждан Украины. Есть месяц, чтобы попросить новое разрешение на проживание.

Источник: ГМС Украины

Детали: 1 ноября 2022 года Кабинет министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы предоставления Государственной миграционной службой административных услуг в условиях военного положения".

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Постановлением, в частности, предусмотрено, что на период действия военного положения и в течение 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены территориальными органами/территориальными подразделениями ГМС останавливается рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации об оформлении разрешения на иммиграцию, оформлении и обмене видов на постоянное или временное проживание, поданных до вступления в силу этого постановления.

Кроме того, гражданам РФ будут отказывать в принятии новых заявлений.

Вместе с тем постановлением установлено, что указанные ограничения не распространяются на граждан РФ, которые:

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являются супругом или супругой гражданина Украины;

детьми или родителями граждан Украины;

полнородными братом или сестрой, дедом или бабушкой, внуком или внучкой граждан Украины;

лицами, которые прослужили в Вооруженных Силах Украины три и более года;

лицами, которые, согласно закону, прибыли в Украину для трудоустройства.

Дословно: "Граждане Российской Федерации, которые прибыли в Украину с целью трудоустройства или с целью воссоединения семьи, должны в течение 30 дней со дня вступления в силу этого постановления обратиться в ГМС за обменом вида на жительство, если срок обращения по его обмену наступил в период с 24.02.2022 до дня вступления в силу этого постановления".