Миграционная служба не отказывала экс-добровольцу из Беларуси, документы уже оформляют

Лазарев с женой. фото из его Twitter

Государственная миграционная служба не отказывала бывшему белорусскому добровольцу из полка Кастуся Калиновского Алексею Лазареву и его жене в оформлении документов на право проживания в Украине. Процесс их легализации в Украине уже запущен.

Источник: пресс-служба ГМС, Лазарев в Twitter

Детали: Миграционная служба опровергла освещенную в соцсетях и СМИ информацию об отказе в оформлении документов на право проживания в Украине гражданам Республики Беларусь, которые защищали территориальную целостность нашего государства.

В ГМС отмечают, что провели проверку и не установили факта официального обращения, а соответственно и отказа указанным гражданам РБ в оформлении каких-либо документов на право проживания в Украине.

При этом миграционщики уже встретились с Лазаревым и его женой.

Дословно: "Во время личного приема иностранцы подтвердили, что они не обращались в подразделения ГМС с официальными заявлениями и официальных отказов также не получали.

ГМС придерживается последовательной политики по урегулированию правового статуса иностранных граждан, которые защищали территориальную целостность Украины, исходя из конкретной ситуации каждого человека. Соответственно, руководству Главного управления миграционной службы Львовской области поставлена задача детально разобраться в обстоятельствах, изложенных в сообщении, и принять всесторонние меры для решения вопроса".

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Детали: Миграционщики указывают, что сейчас указанные иностранцы начали официальные процедуры урегулирования своего статуса пребывания на территории Украины.

Сам Лазарев в своем твиттер-аккаунте подтвердил, что недоразумение решилось и с ними активно сотрудничают миграционщики.

Он поблагодарил управление миграционной службы Львовщины за помощь и консультацию.

В то же время белорусский экс-доброволец обращает внимание на проблему бюрократизации с процедурой легализации иностранцев, воюющих за Украину, и указывает, что его случай не первый и не последний.

Прямая речь: "Знаете ли вы, что после увольнения из рядов ВСУ у добровольца есть 7 дней, чтобы покинуть страну? И это касается не только белорусов, но и других иностранцев (которые не всегда могут легально вернуться на родину)

Печально, потому что мы требуем от западной бюрократии скорейших поставок оружия, а Украина уже почти год (на самом деле 9) не может легализовать иностранцев, которые за нее боролись. Это можно изменить, но нужна помощь украинцев, потому что без давления дело не сдвинется".

Что предшествовало: Миграционная служба Украины не приняла документы у бывшего белорусского добровольца из полка Кастуся Калиновского Алексея Лазарева на получение вида на постоянное проживание в Украине, а у его жены – на получение статуса беженца.