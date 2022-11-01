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ОП призывает мир признать Иран соучастником агрессии

Роман ПетренкоВторник, 1 ноября 2022, 17:26
ОП призывает мир признать Иран соучастником агрессии
ПОДОЛЯК, ФОТО GETTY IMAGES

Советник Офиса президента Михаил Подоляк призывает партнеров официально признать Иран соучастником агрессии в Европе.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Если Иран передает РФ ракеты - он прекрасно знает, что те будут атаковать наши города.

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Когда Иран учит россиян управлять дронами - он знает, что те будут атаковать энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС.

Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таковым официально.

Что этому предшествовало: 1 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, вероятно, разместят на северной границе Украины. 

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Темы: Офис президентаИранвойнаобстрел
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