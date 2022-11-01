ОП призывает мир признать Иран соучастником агрессии
Вторник, 1 ноября 2022, 18:26
Советник Офиса президента Михаил Подоляк призывает партнеров официально признать Иран соучастником агрессии в Европе.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Если Иран передает РФ ракеты - он прекрасно знает, что те будут атаковать наши города.
Когда Иран учит россиян управлять дронами - он знает, что те будут атаковать энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС.
Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таковым официально.
Что этому предшествовало: 1 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, вероятно, разместят на северной границе Украины.