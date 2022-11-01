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Минобороны сообщило о новой ИПСО россиян против Вооруженных сил

Роман ПетренкоВторник, 1 ноября 2022, 18:08
Минобороны сообщило о новой ИПСО россиян против Вооруженных сил
фото минобороны

Министерство обороны сообщило, что российская пропаганда запустила волну информационно-психологической спецоперации и атакует ИТ-систему ситуационной осведомленности, которую используют Вооруженные силы.

Источник: Минобороны

Дословно: "Враг с целью дискредитации начал атаковать систему и распространять по сети пропагандистских ресурсов информацию о якобы взломе и доступе к ее данным.

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Система работает стабильно, данные в ней надежно защищены, и несанкционированных проникновений не зафиксировано. В Минобороны над защитой системы работают лучшие ИТ-разработчики и специалисты по кибербезопасности, которые мониторят вражескую активность в режиме реального времени".

Детали: Минобороны заверило, что осознает, насколько важной стратегической целью эти системы являются для россиян.

Справка: Delta - система сбора, обработки и отображения информации о вражеских силах, координации сил обороны, а также обеспечения ситуационной осведомленности по стандартам НАТО.

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Система ситуационной осведомленности используется для планирования операций и боевых задач, координации с другими подразделениями, защищенного обмена информацией о расположении сил противника и тому подобное.

По словам разработчиков, Delta обеспечивает объемное понимание пространства боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе - разведданные, на цифровой карте, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве - ноутбуке, планшете или в мобильном телефоне. 

Темы: МинобороныВооруженные силыкибербезопасностьвойна
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