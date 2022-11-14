Зеленский: Мы готовы к миру, но миру для всей Украины
Украину интересует мир на всей территории страны, а территория других стран ее не интересует, заявил президент Владимир Зеленский в деоккупированном Херсоне.
Источник: Офис президента Украины
Прямая речь: "Мы шаг за шагом идем ко всем временно оккупированным территориям нашей страны. Конечно, это тяжело, это долгий и сложный путь. На этой войне – лучшие герои нашей страны…
Мы идем дальше. Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны. Это территория всего нашего государства. Мы уважаем международное право и суверенитет каждого государства, а сейчас речь идет о суверенитете нашего государства. Потому мы боремся против российской агрессии".
Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина не верит заявлениям России, которая пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, и продолжит освобождать территории, которые оккупировал агрессор.
"Что дальше? Не Москва. Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны, наших территорий. Потому я не знаю, что будет следующим, но это будет", – сказал украинский лидер.
Зеленский акцентировал, что сейчас Украина платит большую цену за победы на фронте, так как враг не хочет добровольно возвращать захваченное.
Прямая речь: "Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высокая. Люди ранены, большое количество погибших. Поэтому отошли или сбежали (российские войска – ред.) – мы считаем, что сбежали, потому что наша армия окружила врага, и они были в опасности. Были ожесточенные бои, и результат – мы сегодня в Херсонской области".
Предыстория:
- 9 ноября в армии РФ заявили, что покидают Херсон, 11 ноября в город начали заходить части ВСУ, а 14 ноября туда прибыл президент Владимир Зеленский. В Кремле на это в духе аннексии заявили, что областной центр является территорией РФ.
- В руководстве России напоказ заявляют о готовности к мирным переговорам с Украиной, но не делают никаких шагов для этого.
- Владимир Зеленский не раз озвучивал предпосылки для переговоров Киева и Москвы, среди которых был вывод Россией своей армии с территории Украины. В МИД РФ отвергли это требование и хотят, чтобы Киев считался с ситуацией на поле боя. МИД Украины ответил, что оккупанты не в той позиции, чтобы диктовать свои условия.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Россия ,будет действительно готова вести переговоры или выводить свои войска из Украины после деоккупации Донецка или Луганска, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал возобновление переговоров с РФ во второй половине 2023 года.
- По данным СМИ, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рекомендовал команде Зеленского начать думать о реалистических требованиях для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма.