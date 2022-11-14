Зеленский: Мы готовы к миру, но миру для всей Украины

Украину интересует мир на всей территории страны, а территория других стран ее не интересует, заявил президент Владимир Зеленский в деоккупированном Херсоне.

Источник: Офис президента Украины

Прямая речь: "Мы шаг за шагом идем ко всем временно оккупированным территориям нашей страны. Конечно, это тяжело, это долгий и сложный путь. На этой войне – лучшие герои нашей страны…

Мы идем дальше. Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны. Это территория всего нашего государства. Мы уважаем международное право и суверенитет каждого государства, а сейчас речь идет о суверенитете нашего государства. Потому мы боремся против российской агрессии".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина не верит заявлениям России, которая пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, и продолжит освобождать территории, которые оккупировал агрессор.

"Что дальше? Не Москва. Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны, наших территорий. Потому я не знаю, что будет следующим, но это будет", – сказал украинский лидер.

Зеленский акцентировал, что сейчас Украина платит большую цену за победы на фронте, так как враг не хочет добровольно возвращать захваченное.

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Прямая речь: "Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высокая. Люди ранены, большое количество погибших. Поэтому отошли или сбежали (российские войска – ред.) – мы считаем, что сбежали, потому что наша армия окружила врага, и они были в опасности. Были ожесточенные бои, и результат – мы сегодня в Херсонской области".

В Херсоне в присутствии Зеленского подняли флаг Украины фото Офиса президента

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