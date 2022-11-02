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Беларусь и Россия уже придумали новые военные учения на 2023 год

Ирина БалачукСреда, 2 ноября 2022, 11:02
Беларусь и Россия уже придумали новые военные учения на 2023 год
Белорусские военные. Фото из Telegram Минобороны Беларуси

Россия и Беларусь начали подготовку к новым военным учениям "Щит Союза – 2023", которые планируют провести в следующем году.

Источник: Минобороны Беларуси со ссылкой на министра обороны РБ Виктора Хренина в Telegram

Прямая речь Хренина в ходе совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России: "Продолжается совершенствование объединенных военных систем. В этих целях наши органы военного управления проводят совместные мероприятия, обмениваются передовым опытом, совершенствуют нормативную правовую базу, проводят совместные тренировки.

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Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения "Щит Союза-2023"".

Детали: По его словам, эти учения станут "главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в будущем году".

Хренин добавил, что в ходе коллегии заслушают доклады "об основных направлениях противодействия попыткам фальсификации истории", а также о состоянии и направлениях совершенствования Единой региональной системы противовоздушной обороны.

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Министр оборони РБ повторил нарративы Кремля и Лукашенко о том, что якобы на Беларусь и Россию продолжается "беспрецедентное давление и гибридное воздействие", а НАТО якобы "совершенствует военную инфраструктуру у границ Союзного государства".

Темы: БеларусьРосcияВооруженные силывойна
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