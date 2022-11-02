На Херсонщине запретили продавать водку российским военным

В оккупированной части Херсонской области начали вводить ограничения по продаже алкоголя российским военным.

Источник: РБК со ссылкой на "распоряжение" оккупационной власти Новой Каховки

Детали: Согласно документу, со 2 ноября "запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим на территории Новокаховского городского округа Херсонской области".

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Кроме того, в городе запретили кафе, барам, магазинам и ларькам с пищевыми продуктами работать после 19:00.

По информации РБК, подобный запрет ранее был введен в оккупированной части Запорожской области.