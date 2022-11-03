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Призывы Путина создать конкуренцию среди производителей вооружений оторваны от реальности - ISW

Станислав ПогориловЧетверг, 3 ноября 2022, 04:31
скриншот

Аналитики ISW считают, что призывы президента России Владимира Путина к созданию конкурентоспособной российской военной промышленности оторваны от реалий относительно российской цепочки поставок и проблем оборонно-промышленной базы.

Источник: ISW

Детали: Сообщается, что Путин подчеркивал необходимость обеспечить конкуренцию между российскими производителями военного вооружения, но его призывы контрастируют с недавними сообщениями о том, что Россия закупила системы вооружений у Ирана и Северной Кореи для поддержки войны в Украине.

Аналитики ранее сообщали, что иранские поставки беспилотников и, возможно, баллистических ракет в Россию, вероятно, еще больше увеличат зависимость России от систем вооружений иранского производства.

Россия, вероятно, договорилась о поставках оружия с Ираном и КНДР, потому что она значительно истощила свои запасы боеприпасов для воздушных, ракетных и артиллерийских ударов и не может легко их пополнить.

"Зависимость России от изолированных и жестко санкционированных государств в отношении критических систем вооружений не соответствует требованию Путина, чтобы российская военная промышленность стала высококонкурентной и удовлетворяла потребности российских вооруженных сил в любой короткий период времени", - говорится в сообщении ISW.

Что предшествовало: 2 ноября Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил РФ.

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Темы: ПутиноружиеРосcиявойна
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