ВСУ уничтожили на юге 4 склада с боеприпасами и 6 цистерн с топливом оккупантов - ОК "Юг"

За минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Юга выполнили около 150 огневых задач и нанесли авиаудар по скоплению живой силы и техники оккупантов.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Детали: В частности, было уничтожено 8 оккупантов, 2 танка, реактивную систему залпового огня "Град", инженерную машину разграждения ИМР-1, 9 единиц авто-бронетехники, 4 склада с боеприпасами (в Баштанском и Бериславском районах), 6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами вражеской армии.

Кроме того, был поврежден 1 танк, 5 единиц авто-бронетехники, реактивная система залпового огня "Град" и буксируемая гаубица Д-20.

Также сообщается, что корабельная группировка оккупантов в Черном море сейчас насчитывает 7 кораблей, среди которых 1 бдк и 1 надводный ракетоноситель с восемью "Калибрами" на борту.