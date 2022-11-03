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В Киеве на взятке разоблачили экс-милиционера и директора студии музакадемии им. Чайковского

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 12:47
фото прокуратуры

На взятке в 160 тысяч гривен за аренду концертного зала задержали должностных лиц Национальной музыкальной академии Украины им.Чайковского.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, столичная полиция

Детали: По данным следствия, проректор (экс-правоохранитель) и директор оперной студии Национальной музыкальной академии Украины, используя служебное положение, сговорились для вымогательства средств за аренду помещений академии, находящихся в государственной собственности, без заключения каких-либо договоров и соглашений.

 
фото прокуратуры

Так, за один день аренды концертного зала для съемок рекламного ролика чиновники потребовали от нанимателя 160 тысяч гривен, что эквивалентно 4 тысячам долларов США.

Передача средств происходила в два этапа. Во время получения второго транша в сумме 2 тысяч долларов в одном из подвальных помещений академии должностных лиц задержали.

В ходе обысков правоохранители изъяли у фигурантов еще 32 тысяч долларов США и 5 тысяч евро.

Задержанным лицам сообщено о подозрении.

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Прямая речь Максимец: "Один из подозреваемых оказался бывшим правоохранителем, полковником милиции. Именно по его требованию для сокрытия преступных действий передача второй части взятки состоялась в подвальном помещении академии.

Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Также следствие устанавливает другие факты передачи в аренду помещений этого заведения без оформления соответствующих договоров".

 
фото полиции

Дополнительно: Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Темы: Киевкоррупциявзяткапрокуратура
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