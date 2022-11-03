Парламент Грузии одобрил в первом чтении закон о "деолигархизации"

Парламент Грузии в первом чтении поддержал проект закона о деолигархизации, внесенный правящей партией и прописанный по аналогии с украинским.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

За проект отдали 80 голосов "за" и 9 "против".

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Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе перед голосованием заявил, что проект отвечает интересам страны, чтобы "олигархи, которые получили кровавые деньги, миллионы и миллиарды за счет народа, не вернулись к власти". При этом в "Мечте" настаивают, что ее соучредитель, миллиардер Бидзина Иванишвили не подпадает под определение олигарха.

В оппозиции заявили, что власть "выдает черное за белое" и не сможет обмануть Еврокомиссию (необходимость принятия такого закона есть в перечне рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в ЕС), и планирует вносить альтернативный проект.

"Это фасадное изменение, задуманное как механизм для наказания оппозиции... "Мечта" не хочет выполнять 12 условий Еврокомиссии, и, наоборот, будет использовать этот закон для репрессий", - завила депутат от "Единого национального движения Хатия Деканоидзе.

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В проекте предлагают считать олигархом лицо, которое подпадает под как минимум три из следующих критериев: участвует в политической жизни страны, имеет значительное влияние на СМИ, является конечным бенефициаром компании, имеющей доминирующее положение на рынке и сохраняет или улучшает его в течение года; подтвержденный размер активов лица и бизнеса, бенефициаром которого оно является, на 1 января соответствующего года в миллион раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Олигархов планируют внести в спецреестр и применить к ним ограничения, в частности, запрет на взносы из собственных средств, предоставление товаров, услуг или денежных взносов политсилам, проведение митингов с политическими требованиями, финансирование политических кампаний; запрет участия в приватизации крупных объектов.

Закон должен действовать в течение 10 лет после внедрения.