Парламент Грузії схвалив у першому читанні закон про "деолігархізацію"

Парламент Грузії у першому читанні підтримав проєкт закону про деолігархізацію, внесений правлячою партією і, за їхніми словами, прописаний за аналогією з українським - який Єврокомісія оцінила схвально.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

За проєкт віддали 80 голосів "за" і 9 "проти".

Лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе перед голосуванням заявив, що проєкт відповідає інтересам країни, щоб "олігархи, які отримали криваві гроші, мільйони та мільярди за рахунок народу, не повернулися до влади". При цьому у "Мрії" наполягають, що її співзасновник, мільярдер Бідзіна Іванішвілі не підпадає під визначення олігарха.

В опозиції заявили, що влада "видає чорне за біле" і не зможе обманути Єврокомісію (необхідність ухвалення такого закону є у переліку рекомендацій, які Грузія має виконати для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС), та планує вносити альтернативний проєкт.

"Це фасадна зміна, задумана як механізм для покарання опозиції… "Мрія" не хоче виконувати 12 умов Єврокомісії, і, навпаки, буде використовувати цей закон для репресій", - завила депутатка від "Єдиного національного руху Хатія Деканоїдзе.

У проєкті пропонують вважати олігархом особу, яка підпадає під щонайменш три з наступних критеріїв: бере участь у політичному житті країни, має значний вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціаром компанії, що має домінуюче положення на ринку та зберігає або покращує його протягом року; підтверджений розмір активів особи й бізнесу, бенефіціаром якого вона є, на 1 січня відповідного року у мільйон разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

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Олігархів планують внести у спецреєстр та застосувати щодо них обмеження, зокрема, заборону на внески з власних коштів, надання товарів, послуг чи грошових внесків політсилам, проведення мітингів з політичними вимогами, фінансування політичних кампаній; заборону участі у приватизації великих об’єктів.

Закон має діяти протягом 10 років після впровадження.