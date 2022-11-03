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Под Киевом задержали пособника оккупантов после проверки телефона

"Украинская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 14:00
Фото: ГПСУ

На подступах к Киеву пограничники задержали уроженца Донецкой области, у которого в телефоне нашли компрометирующую переписку с оккупантами, в частности о ЧВК "Вагнера".

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы 

Дословно: "В мобильном телефоне мужчины пограничники обнаружили компрометирующую переписку пророссийского направления, номера телефонов российских операторов и переписку с этими гражданами.

Установлено, что брат мужчины проходит службу в армии РФ и сейчас находится во временно оккупированном Херсоне. Также мужчина имеет знакомых среди боевиков Донецкой и Луганской областей". 

 
Фото: Пограничники

Детали: Пограничники сообщили, что мужчина –  уроженец Донецкой области 1986 года рождения. Он направлялся в Киев. Для дальнейших проверок его передали сотрудникам СБУ.

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Темы: Киев
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