Под Киевом задержали пособника оккупантов после проверки телефона

На подступах к Киеву пограничники задержали уроженца Донецкой области, у которого в телефоне нашли компрометирующую переписку с оккупантами, в частности о ЧВК "Вагнера".

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Дословно: "В мобильном телефоне мужчины пограничники обнаружили компрометирующую переписку пророссийского направления, номера телефонов российских операторов и переписку с этими гражданами.

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Установлено, что брат мужчины проходит службу в армии РФ и сейчас находится во временно оккупированном Херсоне. Также мужчина имеет знакомых среди боевиков Донецкой и Луганской областей".

Фото: Пограничники

Детали: Пограничники сообщили, что мужчина – уроженец Донецкой области 1986 года рождения. Он направлялся в Киев. Для дальнейших проверок его передали сотрудникам СБУ.