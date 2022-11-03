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Россияне ударили ракетами по Покровску: попали в школу

Евгений КизиловЧетверг, 3 ноября 2022, 20:10
Getty Images

Оккупанты нанесли 6 ракетных ударов по Покровску Донецкой области. Три ракеты попали в школу.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Российские террористы нанесли 6 ракетных ударов по Покровску. Три из них попали в школу и еще одна в частный сектор города".

Детали: По его словам, сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух "прилетов".

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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