Россияне ударили ракетами по Покровску: попали в школу

Оккупанты нанесли 6 ракетных ударов по Покровску Донецкой области. Три ракеты попали в школу.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Российские террористы нанесли 6 ракетных ударов по Покровску. Три из них попали в школу и еще одна в частный сектор города".

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Детали: По его словам, сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух "прилетов".