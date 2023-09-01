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Авиакатастрофа двух вертолетов: в Полтаве прощаются с погибшими экипажами Ми-8

Валентина РоманенкоПятница, 1 сентября 2023, 15:57
Авиакатастрофа двух вертолетов: в Полтаве прощаются с погибшими экипажами Ми-8
фото Укринформа

В Полтаве 1 сентября проходит прощание с пилотами и техниками вертолетов Ми-8, которые погибли вблизи села Новоявленка в Донецкой области.

Источник: корреспондент "Укринформа" с места происшествия

Детали: В пятницу стали известны имена погибших в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах. Все они служили в 18-й авиабригаде им. Сикорского.

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Родные, друзья и собратья провожают в последний путь командира вертолета Виктора Опанасюка, командира звена летной эскадрильи Владислава Рымаря, штурмана звена Ивана Ярового, летчика-штурмана Валентина Воробца, старшего бортового авиационного техника Юрия Анисимова, старшего бортового авиатехника Евгения Киселя.

 
фото укринформа

Предыстория:

  • В среду стало известно, что 29 августа в Донецкой области при неизвестных обстоятельствах упали два вертолета военной авиации, их экипажи погибли, было открыто уголовное производство.
  • На следующий день информацию официально подтвердили правоохранители. В ГБР отметили, что во время расследования авиакатастрофы двух МИ-8 в Донецкой области особое внимание уделят изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также изучат версии диверсии или поражения вертолетов врагом.

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Темы: авиавойнаДонецкая область
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