Швеция и Финляндия выполнили требования для вступления в НАТО, пора принять их в Альянс - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО, и призвал Турцию ратифицировать соответствующий протокол.

Как сообщает "Европейская правда", такое Столтенберг сказал в четверг по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Очевидно, что Финляндия и Швеция выполнили условия меморандума и обязались осуществлять долгосрочное партнерство с Турцией", - заявил генсек НАТО.

Он напомнил, что Стокгольм и Хельсинки "существенно увеличили" сотрудничество с Анкарой в сфере контртерроризма, с целью чего был создан новый постоянный механизм координации. Кроме того, Швеция планирует принять закон о запрете участия в террористических организациях, в частности Курдистанской рабочей партии, а также усилить ответственность за финансирование терроризма.

"Финляндия и Швеция выполнили договоренности с Турцией. Они стали надежными партнерами в нашей совместной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. И они очевидно настроены на долговременную работу с Турцией для решения ее беспокойств в сфере безопасности", - считает Столтенберг.

"Пришло время поздравить Финляндию и Швецию как полноправных членов НАТО. Их вступление сделает наш Альянс сильнее, а наших людей - более защищенными", - подчеркнул он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца года, и шансы на то, что это произойдет еще до выборов, которые состоятся в следующем году, невелики.

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Собеседники издания отметили, что Швеция не сделала достаточно, чтобы удовлетворить требования Турции, а повестка дня турецкого парламента заполнена до конца года. В то же время Турция довольна сотрудничеством со стороны Финляндии, которая также подала заявку на вступление в НАТО, но Анкара планирует голосовать по обеим заявкам одновременно.

Как известно, Турция и Венгрия пока единственные страны, которые еще не ратифицировали членство Финляндии и Швеции в НАТО. Хотя Венгрия продвигается медленно по сравнению с другими странами, она может проголосовать по вопросу о расширении до конца года.