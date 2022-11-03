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Инспекции США по оружию в Украине продолжаются несколько месяцев, они не выявили хищений - Пентагон

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 22:54
глава пентагона ллойд остин, Getty Images

Американские представители осуществляют проверки использования Украиной западного оружия в течение последних нескольких месяцев и пока не обнаружили признаков того, что оно перенаправляется не по назначению.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом в четверг заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

"Небольшая команда, состоящая из персонала офиса атташе по вопросам обороны посольства США в Киеве, провела несколько проверок поставок американской помощи в области безопасности в течение последних нескольких месяцев в разных местах в Украине", - отметил он.

Представитель Пентагона уточнил, что проверки осуществлялись не вблизи линии фронта и не были реакцией - "у нас нет доказательств широкомасштабного перенаправления американской помощи в области безопасности в Украине".

Кроме того, по словам Райдера, Украина отслеживает "помощь в сфере безопасности от пограничных логистических центров до линии фронта", а также "предоставляет отчеты о расходах и повреждениях, чтобы зафиксировать потери".

В начале недели в Пентагоне сообщили, что небольшое количество американских военных начало проводить инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Вооруженные Силы должным образом учитывают оружие, предоставленное Западом.

О пребывании американских военных в Украине стало известно после объявления Государственным департаментом США плана, направленного на то, чтобы западное оружие, предоставленное Украине, не попало в руки российских войск или их наемников.

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Конгрессмены давно выдвигали претензии к Белому дому из-за недостаточной прозрачности в отчетности о миллиардных расходах на военную помощь Украине. Администрация Джо Байдена неохотно рассказывала об этом из-за опасений, что это может натолкнуть контрабандистов на потенциальные методы уклонения от уплаты налогов.

Соединенные Штаты выделили почти 18 миллиардов долларов на военную помощь Украине с момента вторжения российских войск в страну в феврале, и Вашингтон хочет убедиться, что они не будут использованы не по назначению.

Темы: СШАУкраинаоружиевойна
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