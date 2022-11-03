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Зеленский о ситуации на фронте: Ребята идут вперед, а оккупанты – за кораблями

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 23:26
Владимир Зеленский, фото из Facebook

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска на фронте продвигаются вперед.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Что касается фронта – ребята вперед идут. Что касается зерна – суда идут. Что касается оккупантов – то они также... за кораблями!".

Детали: В то же время Зеленский не сообщил подробностей о продвижении украинских войск.

По случаю Дня ракетных войск и артиллерии президент также подчеркнул, что украинская артиллерия стала сильнейшей в Европе и одной из сильнейших в мире.

"Так всегда будет. Несмотря на физическое преимущество вражеской артиллерии – просто количественное – наши воины обеспечивают лучшие результаты. Преимущество наших артиллеристов качественное – мастерством, интеллектом, верой в себя и в нашу страну", – подчеркнул он.

Что предшествовало: В четверг вечером главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россияне втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, ежедневно происходит до 80 атак.

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Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силы
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