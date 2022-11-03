Иран снова предлагает Украине совместное расследование в отношении иранских дронов

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Наасер Канани в четверг в очередной раз отверг утверждения о военной поддержке России в войне против Украины и напомнил о предложении Тегерана осуществить совместное расследование.

Об этом говорится в комментарии Канани, опубликованном на сайте МИД Ирана, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что представитель иранского внешнеполитического ведомства "посоветовал украинской стороне быть реалистичной" и вместо "публикации ложных обвинений" против Тегерана "серьезно рассмотреть конструктивное предложение провести двустороннюю экспертно-техническую встречу", на которой Киев мог бы предоставить доказательства.

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Также Канани повторил, что Иран придерживается "активного нейтралитета" и предпринимает усилия для "поиска мирного решения кризиса в Украине", и отрицает поставки любой техники и оборудования, которое используется в российско-украинской войне.

Напомним, в конце октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан предложил сформировать "совместную исследовательскую группу" из иранских и украинских военных экспертов для расследования утверждения об использовании иранских беспилотников в войне в Украине.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

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В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.