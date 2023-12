В Еврокомиссии объяснили свою ошибку о якобы 100 тысячах погибших в ВСУ

В Европейской комиссии признали ошибку в озвученных в среду главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен цифрах о потерях украинских военных, которые якобы составили 100 тысяч человек убитыми.

Ошибочные данные прокомментировала в своем Twitter заместитель главного спикера Еврокомиссии и директор по вопросам политической коммуникации Дана Спинант, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что в предыдущей версии обращения фон дер Ляйен содержалась "неточность" в цифрах, и поблагодарила тех, кто указал на ошибку.

Спинант объяснила, что озвученная фон дер Ляйен оценка взята из внешних источников и должна была касаться потерь убитыми и ранеными, а также "была призвана показать жестокость России".

После того как фон дер Ляйен в среду сообщила, что в Украине "погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных", ее обращение было отредактировано и из него изъяли упоминание о потерях.

