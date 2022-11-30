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В Еврокомиссии объяснили свою ошибку о якобы 100 тысячах погибших в ВСУ

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 13:18
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В Европейской комиссии признали ошибку в озвученных в среду главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен цифрах о потерях украинских военных, которые якобы составили 100 тысяч человек убитыми.

Ошибочные данные прокомментировала в своем Twitter заместитель главного спикера Еврокомиссии и директор по вопросам политической коммуникации Дана Спинант, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что в предыдущей версии обращения фон дер Ляйен содержалась "неточность" в цифрах, и поблагодарила тех, кто указал на ошибку.

Спинант объяснила, что озвученная фон дер Ляйен оценка взята из внешних источников и должна была касаться потерь убитыми и ранеными, а также "была призвана показать жестокость России".

После того как фон дер Ляйен в среду сообщила, что в Украине "погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных", ее обращение было отредактировано и из него изъяли упоминание о потерях.

По просьбе "Украинской правды" прокомментировать оценку, озвученную фон дер Ляен в первой версии ее обращения, руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник отметил, что Генштаб не может подтвердить эту цифру, а потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничение обнародования.

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В то же время он отметил необратимость наказания для страны-агрессора за гибель и ранения украинских граждан.

Напомним:

  • Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что более 100 000 российских солдат были убиты или ранены в ходе войны в Украине. При этом Милли заявил, что то же самое на украинской стороне. 

Темы: ЕврокомиссияВооруженные силывойна
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