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У Єврокомісії пояснили свою помилку про нібито 100 тисяч загиблих у ЗСУ

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 13:18
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У Європейській комісії визнали помилку щодо озвучених у середу главою ЄК Урсулою фон дер Ляєн цифр про втрати українських військових, які нібито склали 100 тисяч осіб убитими.

Помилкові дані прокоментувала у своєму Twitter заступниця головного речника Єврокомісії та директорка з питань політичної комунікації Дана Спінант, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що у попередній версії звернення фон дер Ляєн містилась "неточність" у цифрах, і подякувала тим, хто вказав на помилку.

Спінант пояснила, що оцінка, озвучена фон дер Ляєн, взята із зовнішніх джерел і повинна була стосуватися втрат убитими і пораненими та "була покликана показати жорстокість Росії".

Після того як фон дер Ляєн у середу повідомила, що в Україні "загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових", її звернення було відредаговане та з нього вилучили згадку про втрати.

На прохання "Української правди" прокоментувати оцінку, озвучену фон дер Ляєн у першій версії її звернення, керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник зазначив, що Генштаб не може підтвердити цю цифру, а втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення.

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Водночас він наголосив на незворотності покарання для країни-агресора за загибель і поранення українських громадян.

Нагадаємо: 

  • Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що понад 100 000 російських солдатів було вбито або поранено під час війни в Україні. При цьому Міллі заявив, що те ж саме на українській стороні. 

Теми: ЄврокомісіяЗбройні силивійна
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