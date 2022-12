У Єврокомісії пояснили свою помилку про нібито 100 тисяч загиблих у ЗСУ

У Європейській комісії визнали помилку щодо озвучених у середу главою ЄК Урсулою фон дер Ляєн цифр про втрати українських військових, які нібито склали 100 тисяч осіб убитими.

Помилкові дані прокоментувала у своєму Twitter заступниця головного речника Єврокомісії та директорка з питань політичної комунікації Дана Спінант, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що у попередній версії звернення фон дер Ляєн містилась "неточність" у цифрах, і подякувала тим, хто вказав на помилку.

Спінант пояснила, що оцінка, озвучена фон дер Ляєн, взята із зовнішніх джерел і повинна була стосуватися втрат убитими і пораненими та "була покликана показати жорстокість Росії".

Після того як фон дер Ляєн у середу повідомила, що в Україні "загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових", її звернення було відредаговане та з нього вилучили згадку про втрати.

Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.



The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v