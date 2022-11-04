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Шольц - Китаю: любое изменение статус-кво Тайваня должно быть мирным

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 12:49

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита в Пекин заявил, что Германия поддерживает политику "одного Китая", и что любое изменение статус-кво Тайваня должно быть только мирным. 

Об этом Шольц сказал на пресс-конференции с премьер-министром Китая Ли Кэцяном, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

После переговоров Шольц заявил, что, несмотря на напряженность вокруг Тайваня, Германия, как и Соединенные Штаты, проводит политику "одного Китая". 

Он также дал понять, что изменение статус-кво Тайваня может произойти только "мирным путем и по взаимному согласию".

"Я... ясно дал понять, что любое изменение статус-кво Тайваня должно быть мирным или по взаимному согласию", - сказал Шольц на пресс-конференции.

Напомним, Шольц также заявил председателю КНР Си Цзиньпину во время визита в Пекин о том, что война России против Украины "создает много проблем для нашего основанного на правилах миропорядка".

В конце октября глава МИД Китая в разговоре с Лавровым заявил о поддержке "России под лидерством Путина".

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Темы: КитайШольц
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