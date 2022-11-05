Подразделения оккупантов доукомплектовываются в Беларуси – штаб
Суббота, 5 ноября 2022, 07:30
Подразделения захватчиков проводят доукомплектование на территории Беларуси за счет отмобилизованных из России.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки".
Детали: Как сообщает штаб, также известно, что на территории Республики Беларусь проводится доукомплектование подразделений вооруженных сил Российской Федерации за счет отмобилизованных, прибывающих с территории России.
"Мероприятия по боевой подготовке и слаживанию указанных подразделений продлятся около двух-трех недель", – отмечают в Генштабе.
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