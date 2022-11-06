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РосСМИ сообщили, что Херсон остался без света – якобы теракт

Ирина БалачукВоскресенье, 6 ноября 2022, 14:41
РосСМИ сообщили, что Херсон остался без света – якобы теракт
Фото pixabay.com

Херсон и еще более десяти населенных пунктов во временно оккупированный Херсонской области остались без электроснабжения – росСМИ сообщают о "теракте на ЛЭП".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Херсоноблэнерго

Прямая речь представителя компании: "Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что (произошло)".

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Детали: Позже росСМИ сообщили, Херсон и еще более десяти населенных пунктов под Херсоном остались без света из-за "теракта на ЛЭП Берислав – Каховка".

Отмечается, что на магистрали Берислав – Каховка якобы повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач.  

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Темы: ХерсоноккупацияХерсонская областьэлектроэнергия
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