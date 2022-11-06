РосСМИ сообщили, что Херсон остался без света – якобы теракт
Воскресенье, 6 ноября 2022, 15:41
Херсон и еще более десяти населенных пунктов во временно оккупированный Херсонской области остались без электроснабжения – росСМИ сообщают о "теракте на ЛЭП".
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Херсоноблэнерго
Прямая речь представителя компании: "Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что (произошло)".
Детали: Позже росСМИ сообщили, Херсон и еще более десяти населенных пунктов под Херсоном остались без света из-за "теракта на ЛЭП Берислав – Каховка".
Отмечается, что на магистрали Берислав – Каховка якобы повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.
- 19 октября коллаборант Владимир Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
- Российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову и забрали их с собой во время бегства из города. Также захватчики украли из оккупированного Херсона памятник и останки российского князя Григория Потемкина, которые хранились в Свято-Екатерининском храме.
- По данным Генштаба, российская оккупационная администрация Херсонской области переместилась из Херсона южнее, в Скадовск. Также сообщалось, что захватчики продолжают принудительную эвакуацию населения.
- Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, вероятнее всего, отступят на левый берег Днепра.
- 4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города.
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