Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше анонсировали изменения в закон о помощи беженцам из Украины

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 16:08

Поправки в специальный закон о помощи украинским гражданам должны быть внесены в Сейм Польши в конце этого месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Как объясняют авторы законопроекта, внесение изменений в законодательство необходимо для его адаптации к современным реалиям.

Согласно действующим правилам, беженцы, которые находятся в Польше более девяти месяцев, должны подать заявление на продление срока действия вида на жительство. Однако министерство внутренних дел и администрации хочет изменить это и разрешить "автоматическое" продление срока пребывания.

"Создавая в начале марта закон об агрессии России против Украины, мы до конца не знали, насколько большая группа людей к нам прибудет, насколько большая группа людей возьмется у нас работать. Ведь сами беженцы говорили, что приезжают сюда ненадолго", - пояснил заместитель главы МВД Павел Шефернакер.

"Сейчас мы хотим адаптировать закон к реалиям. Наш рынок труда принял очень много людей на основе закона, который вступил в силу в марте. Он предусматривал последовательные этапы легализации этих лиц в Польше. Считаем, что на данный момент этих положений достаточно и нет необходимости подавать дополнительные заявления на легальную работу в Польше", - добавил он.

По его мнению, изменение также призвано предотвратить хаос, который мог бы возникнуть в кабинетах, если бы вдруг несколько сотен тысяч человек попытались подать документы на продление срока пребывания одновременно.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы упорядочиваем этот процесс, чтобы те, кто трудоустроился в Польше, могли спокойно продолжать работать. Наш рынок труда принял около 450 тысяч человек. Помните, что они также работают на наш экономический успех", - добавил Павел Шефернакер.

Министерство также готовится к введению с января платы за пребывание в местах коллективного размещения - например, в разного рода центрах, хостелах, гостевых домах и тому подобное. С нового года те, кто в состоянии содержать себя и свою семью, должны будут покрывать половину своих расходов на проживание - для начала на три месяца. Если через три месяца они не найдут работу и не смогут снять жилье и покинуть центр, они должны будут оплатить 100% таких расходов.

Правительство также хочет заморозить социальные выплаты для людей, которые получают их в Польше, но не находятся в Польше ежедневно.

"Мы хотим, чтобы льготы получали люди, которые действительно здесь живут, работают и функционируют в нашем обществе. Если такой человек выезжает из нашей страны и через некоторое время возвращается, то в процедуре соответствующего ведомства будет выяснено, действительно ли он находился в Польше более длительный период времени, или на данный момент центр его жизни фактически находится в Украине", - сказал Шефернакер.

Сейчас проект изменений в специальный закон проходит межведомственные консультации. В Сейм он может попасть не ранее 20 ноября.

Темы: ПольшаУкраинабеженцы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Трамп анонсировал "очень большое заявление"

ISW сообщил, от кого зависим Путин

"Антонов" уточнил информацию о строительстве второй "Мрии"

"Не исключаю других подобных решений": Зеленский объяснил "национализацию" пяти компаний

Маск агитирует голосовать за республиканцев

В России сокращается число сторонников войны — СМИ

Все новости...
Польша
В Варшаве объяснили, что союз Украины, Британии и Польши не заменит НАТО в защите Киева
В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: погиб подросток
В Варшаве под посольством Венгрии активисты "вытаскивали Орбана из задницы Путина"
Последние новости
10:38
Как херсонская терроборона сражалась в Сиреневом парке в первые дни полномасштабной войны
10:34
Макрон: Говорить с РФ придется, когда и как – решит Киев
10:32
Китай стал крупнейшим торговым партнером РФ на фоне западных санкций
10:26
Житель Николаева планировал навести российские ракеты по зданию СБУ - спецслужба
10:22
В российские школы планируют вернуть 140 часов военной подготовки
10:05
Потери врага перевалили за 77 тысяч мертвых оккупантов
09:51
Россия может прибегнуть к таким же бомбардировкам в Украине, как и в Сирии - британские аналитики
09:38
Предприятия олигархов перешли к Минобороны: как "Укрнафта" и "Мотор сич" стали государственными
09:27
РФ укрепляет позиции на оккупированных территориях "зубами дракона" - разведка Британии
09:16
Белый дом обещает Украине поддержку и после выборов в Конгресс США
Все новости...